Milan-Lazio, Brahim Díaz cerca il gol dopo quattro mesi di digiuno

Brahim Díaz tornerà titolare stasera a 'San Siro' in Milan-Lazio di Coppa Italia. Ultimo gol segnato dall'andaluso in casa dello Spezia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz , che tornerà titolare in Milan-Lazio di questa sera, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia . Mister Stefano Pioli , infatti, si aspetta che Brahim, dopo aver contribuito, con il suo ingresso in campo nella ripresa, a far svoltare il derby , risulti decisivo anche stasera a 'San Siro'.

Se il Brahim Díaz visto sabato scorso nel derby di Milano si rivedrà anche stasera in occasione della sfida del Milan contro la Lazio, allora si potrà dire che Pioli ha (ri)trovato una risorsa in più nella lotta per lo Scudetto . La stagione di Díaz, infatti, era partita benissimo, con 4 gol e 2 assist nelle prime 7 partite del Diavolo tra Serie A e Champions League .

Poi il CoVid l'ha messo fuori causa e ha impiegato mesi per tornare in forma, per tornare a far vedere di che pasta è fatto. Pioli, in questo periodo, ha studiato tante formazioni alternative che non lo prevedevano in campo. Ma non ha mai smesso di credere in lui. E Brahim Díaz, il cui ultimo gol risale a Spezia-Milan 1-2 del 25 settembre 2021, vuole iniziare a ripagarlo sul campo.