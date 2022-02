Milan-Lazio con Giroud in attacco per dare l’assalto alla Coppa Italia

Olivier Giroud guiderà l'attacco rossonero anche stasera in Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia. È in un ottimo momento

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, punto fermo del Diavolo anche per Milan-Lazio di questa sera, ore 21:00. La partita, come noto, è valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Vincendo, il Milan si regalerebbe una semifinale andata e ritorno per nulla banale: il doppio derby contro l'Inter.

Un derby in cui Giroud ha appena messo a segno due gol valsi al Milan una vittoria di platino per il campionato. Stasera, però, spazio alla Coppa Italia. Trofeo che manca, nella bacheca del Diavolo, dal 2003 e che quindi interessa molto al club rossonero. Mister Stefano Pioli schiererà la miglior formazione possibile per l'occasione.

Fikayo Tomori ed Ante Rebić, entrambi recuperati, andranno inizialmente in panchina e, semmai, metteranno minuti nelle gambe nel corso della partita. Subentreranno, nel caso, a Pierre Kalulu e Rafael Leão. In panchina andrà anche Marko Lazetić, mentre, come detto, titolare in Milan-Lazio partirà Giroud.

Il 'CorSport' ha ricordato come grazie ad un gol di Giroud contro il Genoa il Milan rimise in piedi la qualificazione a questo turno di Coppa Italia contro i biancocelesti. E anche come 'San Siro' sia uno stadio che porti fortuna all'attaccante francese, classe 1986.

Finora, infatti, ha segnato in questo stadio tutti gli 8 gol realizzati in maglia rossonera tra campionato e trofeo nazionale. Spetterà a Brahim Díaz e Junior Messias, oltre che ovviamente a Leão, il compito di innescare, dunque, la vena realizzativa dell'ex Arsenal e Chelsea. Milan, Donnarumma è tornato a parlare del suo addio: le sue dichiarazioni >>>

