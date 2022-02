Milan-Lazio, Pioli vuole regalarsi un doppio derby in Coppa Italia

Stefano Pioli, tecnico rossonero, guarda a Milan-Lazio come una chance per andare avanti in coppa. E sfidare di nuovo l'Inter verso la finale

Daniele Triolo

Questa sera il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo, a 'San Siro', affrontando la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Un trofeo, questo, che manca nella bacheca del club di Via Aldo Rossi dal 2003 ed al quale, dunque, a 'Casa Milan' tengono moltissimo.

La vittoria nel derby contro l'Inter ha portato grande entusiasmo in casa rossonera e, proprio per questo motivo, il Milan di Pioli punterà a battere la Lazio per accedere alle semifinali di Coppa Italia e 'regalarsi' un altro derby contro l'Inter, stavolta doppio, tra marzo ed aprile.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, per anni, la Coppa Italia sia stata spesso snobbata. Nelle ultime stagioni, invece, il torneo è tornato ad assumere tutt'altro valore. Alla fine arrivano sempre le squadre più forti e determinate ed il Milan vorrebbe finalmente tornare a vincerla dopo tanti anni.

Ecco perché Pioli, in Milan-Lazio di stasera, farà un turnover minimo, senza guardare al prossimo match di Serie A contro la Sampdoria. In campo, dunque, andrà la miglior formazione possibile, compreso l'eroe del derby, Olivier Giroud, che guiderà l'attacco milanista.

Fikayo Tomori dovrebbe entrare a gara in corso. Il Diavolo vuole gestire il suo rientro dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro al meglio. Il 'CorSera' ha ricordato, però, anche come conquistare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia è importante, oltre che dal punto di vista sportivo, anche da quello economico.

Vincere il trofeo, infatti, permette di giocare la finale di Supercoppa Italiana la prossima stagione e potrebbe far entrare nelle casse del Milan circa 10 milioni di euro. Mica male. Per regalarsi, però, il doppio derby contro l'Inter e sognare di vincere la coppa, il Milan di Pioli, stasera, dovrà pensare a dare il 100% contro la squadra di Maurizio Sarri. Milan, Donnarumma è tornato a parlare del suo addio: le sue dichiarazioni >>>

