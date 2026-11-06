Anche il Ferencváros arriva a San Siro e trionfa: il Milan non riesce a trovare la svolta in Europa League e ora la situazione in questa competizione è molto delicata. Sono finiti i jolly per i rossoneri che non devono più sbagliare per la qualificazione.

L'analisi di Franco Ordine sul Corriere dello Sport

"Il Milan di Amorim non ha ancora un volto definito. È un gruppo che, tra ricambi di improbabile cifra tecnica e scarsissima continuità, continua a ondeggiare tra rovinose cadute e risalite ardite che non possono certo preparare un futuro rassicurante".

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"Un Milan pasticciato nel rendimento e nello schieramento, con protagonisti che sembravano per la prima volta messi insieme".

Ad analizzare la situazione in casa Milan ci ha pensato il giornalistanel suo pezzo per "Il Corriere dello Sport":Ci sono state infatti bellissime partite e belle vittorie con ottime prestazioni, ma anche gare brutte (specialmente in Europa) in cui non si sono visti i principi di calcio di Amorim. Una montagna russa quasi prevedibile, anche se la prestazione contro il Ferencváros non ha scuse, specialmente per l'atteggiamento. Ordine continua:

Come si spiega questo calo di prestazione rispetto alla vittoria nel Derby contro l'Inter? Il giornalista ci prova:

"Parte della risposta può e deve essere anche di natura squisitamente tecnica. Perché ad esempio i fischi che hanno stroncato l’esibizione di Jashari, le “smagliature” di Terracciano e gli errori tecnici dell’irriconoscibile Cisse, non sono passati inosservati".

Ordine sottolinea di come Amorim aveva provato ad avvisare la sua squadra alla vigilia:

"Il tecnico portoghese è l’unico preparato a rovesci di questo tipo perché in un passaggio mercoledì in conferenza a Milanello lo ha anticipato. “Noi possiamo vincere e perdere contro chiunque” ha spiegato e forse l’osservazione che non era banale è passata sotto silenzio. È consapevole insomma dei limiti che sono a questo punto anche caratteriali oltre che tecnici dei suoi".

La corsa in campionato e l'obiettivo Champions

"Sarebbe già un’impresa vincere la concorrenza strepitosa di un posto in Champions!".

Serve ancora lavorare per trovare una soluzione a questo problema: il Milan non riesce a trovare continuità partita dopo partita, nonostante una base sembri si stia costruendo. Ordine conclude la sua analisi:

Non sarà facile per il Milan entrare nelle prime quattro in Serie A: in corsa ci sono Inter, Lazio, Como, Roma, con al momento Juventus e Napoli più distanti.