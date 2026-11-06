Sconfitta interna e caso continuità in casa rossonera. L'analisi di Ordine sui singoli e l'allarme di Amorim: "Consapevole dei limiti caratteriali"
Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM
Anche il Ferencváros arriva a San Siro e trionfa: il Milan non riesce a trovare la svolta in Europa League e ora la situazione in questa competizione è molto delicata. Sono finiti i jolly per i rossoneri che non devono più sbagliare per la qualificazione.
L'analisi di Franco Ordine sul Corriere dello SportAd analizzare la situazione in casa Milan ci ha pensato il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per "Il Corriere dello Sport":
"Il Milan di Amorim non ha ancora un volto definito. È un gruppo che, tra ricambi di improbabile cifra tecnica e scarsissima continuità, continua a ondeggiare tra rovinose cadute e risalite ardite che non possono certo preparare un futuro rassicurante".
"Un Milan pasticciato nel rendimento e nello schieramento, con protagonisti che sembravano per la prima volta messi insieme".
Come si spiega questo calo di prestazione rispetto alla vittoria nel Derby contro l'Inter? Il giornalista ci prova:
"Parte della risposta può e deve essere anche di natura squisitamente tecnica. Perché ad esempio i fischi che hanno stroncato l’esibizione di Jashari, le “smagliature” di Terracciano e gli errori tecnici dell’irriconoscibile Cisse, non sono passati inosservati".
Ordine sottolinea di come Amorim aveva provato ad avvisare la sua squadra alla vigilia:
"Il tecnico portoghese è l’unico preparato a rovesci di questo tipo perché in un passaggio mercoledì in conferenza a Milanello lo ha anticipato. “Noi possiamo vincere e perdere contro chiunque” ha spiegato e forse l’osservazione che non era banale è passata sotto silenzio. È consapevole insomma dei limiti che sono a questo punto anche caratteriali oltre che tecnici dei suoi".
La corsa in campionato e l'obiettivo ChampionsServe ancora lavorare per trovare una soluzione a questo problema: il Milan non riesce a trovare continuità partita dopo partita, nonostante una base sembri si stia costruendo. Ordine conclude la sua analisi:
"Sarebbe già un’impresa vincere la concorrenza strepitosa di un posto in Champions!".
Non sarà facile per il Milan entrare nelle prime quattro in Serie A: in corsa ci sono Inter, Lazio, Como, Roma, con al momento Juventus e Napoli più distanti.
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