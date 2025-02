'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Santiago Giménez, nuovo attaccante del Milan. Ricordando come il centravanti messicano, classe 2001, si sia presentato ai suoi nuovi tifosi con un assist al debutto in rossonero (per João Félix in Coppa Italia contro la Roma) e, quindi, con un gol all'esordio in Serie A ad Empoli. Chiari segnali di quello che potrebbe essere.