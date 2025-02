Joao Felix, l’uomo che può cambiare il Milan. A patto che …

Milan, con Joao Felix davanti si può volare — Una cosa che prima era sì fattibile, ma non con l'enorme talento di Joao. Nelle prime due presenze in rossonero, gol (tra l'altro di pregevole fattura) in Milan-Roma 3-1 di Coppa Italia e bella prestazione alla 'Computer Gross Arena' di Empoli. Ogni volta che tocca palla Joao Felix, c'è la sensazione che qualcosa di positivo possa succedere per il Milan.

Ad Empoli, è vero, ha tentato anche tanti, troppi colpi di tacco. Alcuni pezzi di bravura per lo spettacolo, per far vedere a tutti il suo talento. Dovrà fare attenzione, però, che non sfoci nel virtuosismo fine a sé stesso e poco utile per la squadra. È qui che, per il quotidiano capitolino, Conceição dovrà lavorare.

Dovrà unire però il sacrificio alla qualità — Il tecnico suo connazionale dovrà far sì che il talento grazioso ed elegante di Joao Felix si associ all'efficacia e alla concretezza di una squadra che ha assoluto bisogno di vincere le partite. In Empoli-Milan, dopo l'espulsione di Fikayo Tomori, Conceição non si è privato degli elementi offensivi, ma ha chiesto al giocatore di agire anche qualche metro più indietro, per dare una mao in fase difensiva.

Joao Felix ha accettato e si è anche ben disimpegnato. Qualora dovesse continuare a seguire i dettami del suo allenatore alla lettera, unendo sacrificio e qualità, allora sì che il Diavolo potrebbe iniziare concretamente la rincorsa verso la zona Champions.