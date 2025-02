Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione dei rossoneri di Sergio Conceicao per Feyenoord-Milan , partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025 in programma mercoledì 12 febbraio , alle ore 21:00 , allo stadio 'de Kuip' di Rotterdam ( Olanda ).

Feyenoord-Milan, la probabile formazione: tutti dentro!

Il Milan di Conceicao si presenterà agli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Champions senza gli infortunati Emerson Royal, Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek. Inoltre, sarà assente anche lo squalificato Yunus Musah. Infine, non inseriti in lista UEFA, quindi non selezionabili per le gare europee, Warren Bondo, Andrea Sottil, Álex Jiménez e Luka Jović.