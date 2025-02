Il calciomercato invernale è andato in archivio soltanto da una settimana e il Milan è stato assoluto protagonista, soprattutto nell'ultima parte della sessione. I rossoneri, infatti, hanno prelevato Kyle Walker, Santiago Giménez, João Félix, Warren Bondo e Andrea Sottil. Rinforzandosi, di fatto, in ogni reparto e accontentando l'allenatore Sérgio Conceição nelle sue richieste. Ora il tecnico portoghese potrà costruire la squadra che più desidera, anche virando verso il 4-4-2 molto offensivo visto, per esempio, in campo già nelle fasi finali delle ultime due partite contro Empoli e Roma. PROSSIMA SCHEDA