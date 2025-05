Milan, la lunga e tortuosa strada verso Tare. Chi può portare in panchina?

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, finalmente, si intraveda la luce in fondo al tunnel del 'casting' per il direttore sportivo del Milan: tutto lascia pensare che sarà Igli Tare. Parte, dunque, la rivoluzione rossonera dopo un'annata disastrosa, terminata con la mancata qualificazione a tutte le coppe europee, con la sconfitta in finale di Coppa Italia e con il Milan Futuro retrocesso in Serie D dopo un investimento da 15 milioni di euro.