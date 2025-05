Milan su Italiano, ma oggi il Bologna stringe per il rinnovo: il punto

Il Diavolo rischia di prendere una porta in faccia dal tecnico

Quindi, rinnovo fatto con il Bologna per Italiano e Milan sfumato? No, è ancora presto per dirlo. Di certo, però, il Diavolo dovrà lottare molto, rischiando di prendere anche una porta in faccia, per arrivare al tecnico tanto agognato. L'incontro di oggi per il contratto di Italiano non sarà quello risolutivo, della firma, ma inizierà già a fornire suggerimenti importanti sul suo futuro a breve termine.