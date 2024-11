Milan-Juventus, Gabbia probabilmente nella lista convocati

Sono ore importanti, in vista di Milan-Juventus, per il recupero di Matteo Gabbia. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, il difensore italiano ha lavorato per tutta la scorsa settimana in modo individuale per recuperare dal problema al polpaccio e conta di esserci nella lista dei convocati.