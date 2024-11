Tra loro Matteo Gabbia, classe 1999, difensore centrale che punta al ritorno in campo proprio in Milan-Juventus di campionato. Gabbia, come si ricorderà, aveva accusato un problema al polpaccio in Nazionale ad inizio ottobre e, al suo rientro, in Milan-Bruges di Champions League del 22 ottobre, ha accusato una ricaduta che l'ha costretto a fermarsi per un mese.