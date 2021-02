Milan-Inter: le iniziative delle squadre per il derby | Serie A News

Milan-Inter: il derby tra tifo virtuale e città colorata

Milan-Inter sarà uno dei derby più importanti degli ultimi anni. Dopo diverse stagioni di dominio bianconero, finalmente le due compagini milanesi sono tornate a splendere e adesso si giocano un pezzo di scudetto. Con l’Inter prima in classifica, davanti di un solo punto proprio sul Milan, la gara si prospetta più entusiasmante che mai. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non si potrà parlare di caccia al biglietto o record di incasso ma le società e i tifosi delle due squadre hanno preso delle iniziative per animare il clima della stracittadina.

Per quanto riguarda l’Inter, che giocherà ‘in trasferta’, la società non ha presentato chissà quale iniziativa. I tifosi della Curva Nord, però, invitano tutti gli interisti a colorare Milano indossando vestiti a tema, far sventolare le bandiere dell’Inter sui balconi ed indossare sciarpe nerazzurre.

Dall’altro lato, il Milan ha avanzato un’iniziativa importante per il sociale, ‘Derby Together‘. Dando la possibilità di acquistare un biglietto virtuale ai propri fan, i quali riceveranno dei gadget, tutto il ricavato andrà nelle mani di Fondazione Milan. La Fondazione ha aderito al progetto ‘Assist’ dove verranno aiutate tutte quelle persone in difficoltà colpite dall’impatto sociale ed economico di questi mesi.

I ragazzi della Curva Sud, invece, sosterranno come sempre i propri beniamini, con il rischio, ancora una volta, di generare assembramenti.