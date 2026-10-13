Il Milan dovrà fare a meno di Matteo Gabbia per un periodo di tempo piuttosto lungo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport in edicola, qualunque sia la via scelta per il recupero – che si tratti di terapia conservativa o di un ricorso all'intervento chirurgico – il rientro in campo del difensore centrale rossonero non avverrà prima di 3-4 mesi, rimandando l'appuntamento sul terreno di gioco a 2027 inoltrato. Una situazione d'emergenza che costringe il tecnico Rúben Amorim a ridisegnare immediatamente il pacchetto arretrato.

Se appare scontato che nella sessione invernale di calciomercato il Milan – che già necessitava di un innesto in quel reparto – farà di necessità virtù andandone a prendere ben due, la domanda principale riguarda la gestione della squadra da qui a gennaio. In cima alla lista dei desideri della dirigenza di Via Aldo Rossi ci sono sempre Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e Leny Yoro del Manchester United (nome avanzato dal Corriere dello Sport dopo le nostre anticipazioni di ieri). Fino all'apertura delle trattative, tuttavia, le soluzioni andranno trovate in casa.

Il ritorno di Fikayo Tomori: la carta dell'esperienza per Amorim

Le gerarchie attuali : anche se l'ex Chelsea non fa impazzire Amorim per caratteristiche tecniche, resta pur sempre una colonna dello spogliatoio rossonero degli ultimi anni.

: anche se l'ex Chelsea non fa impazzire Amorim per caratteristiche tecniche, resta pur sempre una colonna dello spogliatoio rossonero degli ultimi anni. Le varianti tattiche: con il ritorno di Tomori in campo, sia nella difesa a tre che in una linea a quattro, Gila potrebbe riposare o scalare al centro del reparto, permettendo così a De Winter di tirare il fiato nei momenti di maggiore stanchezza.

Le rotazioni secondarie: la cautela per Terracciano, Diawara e Vladimirov

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L'allenatore portoghese non potrà, per ovvi motivi di tenuta atletica, far giocare sempre e ogni tre giorni il terzetto composto da. Diventa quindi inevitabile il ricorso a quei calciatori che fin qui non hanno trovato spazio, a partire da. Per il quotidiano torinese, infatti, il difensore inglese classe 1997 – reintegrato in prima squadra soltanto al termine della sessione estiva di mercato – dovrà ora giocoforza accumulare minuti ed entrare stabilmente nelle rotazioni:Oltre al rilancio del numero 23 inglese, il Milan dovrà attingere a piene mani dal resto della rosa, seppur con la dovuta cautela. Entreranno gradualmente nei flussi di gioco anche, il giovanee forse il promettente classe 2008, pronto a salire dalle fila del Milan Futuro.La gestione di questi ultimi profili richiederà però molta attenzione da parte dello staff tecnico. Soprattutto Diawara e Vladimirov, per evidente mancanza di esperienza nei palcoscenici di prima fascia, potrebbero pagare dazio in determinate partite di cartello. Spetta ad Amorim trovare il giusto equilibrio per traghettare la difesa del Diavolo fino al mercato di riparazione.