Milan, oggi esami per Loftus-Cheek: salterà la trasferta a Dortmund

Sicuramente non giocherà mercoledì in Champions in Germania

Ieri un gruppo di tifosi del Milan ha incontrato Loftus-Cheek in giro per Milano e il giocatore sembrava tranquillo. Il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli, conta di riaverlo in tempi brevi, magari immediatamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Per la 'rosea', però, è escluso che Loftus-Cheek possa partecipare alla trasferta di Dortmund dopodomani in Champions League.