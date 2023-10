Calciomercato Milan – Nuovo difensore, la mossa inaspettata di Furlani

Il Milan ha concluso l'ultima sessione estiva di calciomercato con ben dieci acquisti. I nuovi responsabili delle operazioni, i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio sono intervenuti in ogni reparto per regalare al tecnico Stefano Pioli un organico altamente competitivo. L'obiettivo, lottare fino alla fine in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Le premesse, va detto, sono state molto buone.