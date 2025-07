Milan, in ritiro con Allegri: Leao certezza, Chukwueze possibile sorpresa

Milan: Allegri punta su Leao come certezza, mentre valuta Chukwueze nel ritiro, per capire se può essere la sorpresa della prossima stagione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan di Massimiliano Allegri riparte dalle certezze di Rafa Leao, Mike Maignan e del nuovo arrivato Luka Modric. In particolare, tra questi, Allegri punta molto su Leao. Intravede in lui un grande talento e crede possa compiere il definitivo salto di qualità. In maglia rossonera, il numero 10 portoghese ha finora realizzato 70 gol in 260 presenze, collezionando da protagonista due trofei: uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.