Milan, il derby come ultima scintilla: Conceicao cerca risposte dal gruppo

Conceição, il sergente di ferro che non ammette cali di tensione

A fine 2024, il Milan ha deciso di cambiare rotta. Dopo l’addio a Fonseca, il club ha puntato su un allenatore noto per grinta, carica agonistica e metodi duri. In panchina vive le partite con molta intensità, tanto da restare spesso senza giacca anche con temperature rigide. In allenamento non tollera rilassamenti: vuole disciplina, attenzione ai dettagli e ritmi alti.