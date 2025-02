Da che parte bisogna guardare il suo lavoro, razionale o emozionale: "È giusto dire che io sono qui da un mese. Anche come lavoro in campo non è facile per me, ne parlavo con un paio di giocatori, lavorare sui momenti di gioco in campo. Invece lavoriamo in video o alla lavagna, è più difficile e la sensazione è diversa. A inizio stagione ci sono settimane libere per lavorare su tutto. Quelli che non giocano tanto, che lavorano di più, hanno capito meglio. Una contraddizione, ma è così. Emozionalmente ho provato a portare cosa sono io. All'inizio hanno capito bene che avevamo bisogno di energia positiva, di essere emotivi, di avere la luce negli occhi per giocare a calcio, come da bambini, quando si gioca da mattina a sera senza stancarsi. Cerco di trasmettere tutto, in ogni momento, anche con la mia postura. Poi sul piano del gioco sento che siamo ancora a una distanza importante da ciò che voglio io. A me piace una squadra corta, che pressa alto, con intensità, che concede poco e crea tanto. Se mi chiedete se ho giocatori per giocare così io ora dico di no. Per questo giochiamo in modo un po' diverso. Cerco di dare un equilibrio alla squadra, ma lavoriamo poco sul campo. Quasi fermi, difficile dare intensità. Non devo prenderla come scusa. Sapevo, prima di firmare il contratto, quante partite ci fossero. Non contavo le due degli spareggi. Pensavo di poter trasmettere ciò che volevo. Non è facile. L'altra volta parlavo di duelli e aggressività, ma si allena. Facendo uno contro uno, la seconda palla con reazione veloce, transizioni difensive... Tutte le fasi si allenano. Un conto è dire come bisogna fare, ma poi non lo facciamo in campo. Questo è il problema. Poi serve energia, ne abbiamo tutti e a volte superiamo il limite. Non voglio trovare scuse, dobbiamo essere uomini e dobbiamo migliorare. Non si può andare più giù del primo tempo di Zagabria".