Milan, il bel messaggio di Theo Hernandez ai ragazzi con disabilità

Milan, Theo Hernandez ai ragazzi con disabilità: "Non abbiate paura"

"Una sua frase ha colpito tutti. Un ragazzo gli ha chiesto se avesse avuto paura, quando ha dovuto sfidare Ronaldo, Messi e altri super campioni. Theo ha detto di no: 'Ragazzi, io non ho mai paura perché so quanto valgo e così dovete fare anche voi'. Sembra una frase normale ma per loro, vi assicuro, è preziosa".