Direttamente dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni importanti in merito al possibile ritorno di fiamma del Milan per Darwin Nunez . Già qualche tempo fa si era parlato di un suo possibile arrivo in rossonero nel corso delle passate sessioni di calciomercato. La sua stagione al Liverpool è stata tutt'altro che indimenticabile, nonostante la conquista della Premier League , e il suo futuro potrebbe essere lontano dai 'Reds'. Anche perché i soli sette gol nelle 43 presenze collezionate nel corso dell'intera annata sono un magro bottino rispetto a quelle che sono le aspettative su di lui.

Calciomercato Milan, Nunez in rossonero: dall'Inghilterra confermano. E sul costo ...

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'The Athletic', prestigioso sito inglese. Secondo quanto riferito, appunto, Darwin Nunez dovrebbe lasciare il Liverpool al termine della stagione. Previsto un nuovo interesse da parte dell'Arabia Saudita, con l'Al-Nassr che già a gennaio sarebbe stato disposto a spendere 70 milioni di euro. L'uruguaiano, però, a quel tempo non era in vendita. Il costo potrebbe essere lo stesso e, si legge, sulle sue tracce ci sarebbero anche due club europei importanti come Milan ed Atletico Madrid. Da capire se ci sarà o meno una mossa ufficiale.