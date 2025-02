Calciomercato Milan, Nunez in estate? Pronto uno scambio clamoroso

Negli ultimi tempi si è parlato del possibile interesse del Milan per Darwin Nunez, per la sessione invernale di calciomercato: alla fine non è arrivato, ma questo potrebbe avvenire in estate con uno scambio clamoroso. I rossoneri, come noto, hanno avuto qualche problema di troppo in fase realizzativa, non tanto a livello generale quanto a livello di centravanti. A gennaio è arrivato Santiago Gimenez, che ha già cominciato ottimamente, ma non è detto che in vista della prossima stagione il Diavolo possa raddoppiare anche nell'ottica di dover affrontare più competizioni.