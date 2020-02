Milan, il 4-4-2 è stato al momento accantonato: il motivo

ULTIME NEWS MILAN – Per la gara contro il Torino, il Milan si schiererà ancora con il 4-2-3-1. Zlatan Ibrahimovic sarà il solo punto di riferimento su cui si appoggeranno Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il 4-4-2 è stato al momento accantonato perché lo spagnolo e il croato sono esterni troppo offensivi per mantenere un equilibrio di gioco. Rafael Leao, dunque, dovrà nuovamente accomodarsi in panchina. Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

