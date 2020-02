Vieri: “Ibrahimovic è devastante, può continuare per altri 2-3 anni”

ULTIME NEWS MILAN – Christian Vieri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ nella quale parla anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex attaccante rossonero: “Ibrahimovic è devastante, è della mia generazione. Uno completo, serio, potente, di qualità superiore. Non avrebbe mai dovuto lasciare l’Italia, gli attaccante forti devono stare qui, dove segnare non è roba per tutti. Ha 38 anni, ma sono convinto possa andare avanti ancora per 2-3 stagioni. Mentalmente, fisicamente e tecnicamente è ancora ai vertici. Deciderà lui quando smettere: se fossi il Milan lo confermerei immediatamente”. Intanto ecco cosa ha detto Dalic sul futuro del Milan, continua a leggere >>>

