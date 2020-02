Verso Milan-Torino, le probabili formazioni: Pioli non cambia

ULTIME NEWS MILAN – Squadra che non vince, ma convince, non si cambia. E’ questo il pensiero di Stefano Pioli dopo le prestazioni della sua squadra contro Inter e Juventus. Un solo punto conquistato, ma tanta consapevolezza e autostima in più. Per questo motivo la formazione che scenderà in campo contro il Torino sarà la stessa che si è vista nelle due precedenti partite. In porta ci sarà il solito Gianluigi Donnarumma, a destra Davide Calabria (come in Coppa Italia) sostituirà lo squalificato Andrea Conti, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez completeranno il reparto. A centrocampo Ismael Bennacer e Franck Kessie saranno la coppia centrale, con Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic che agiranno dietro Zlatan Ibrahimovic. Intanto l’allenatore della Croazia ha elogiato le prestazioni di Ante Rebic, continua a leggere >>>

