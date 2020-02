Dalic: “Rebic? Deve giocare esterno, è devastante. Sul Milan…”

ULTIME NEWS MILAN – Forse nessuno si aspettava un Ante Rebic così dopo un inizio di stagione in cui aveva disputato la miseria di 178 minuti. Nessuno a parte Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia grande estimatore del numero 18 rossonero che, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato meglio le qualità di Rebic e ha parlato anche del suo connazionale Zvonimir Boban. Ecco le sue parole:

Sul miglioramento di Rebic: “Non sono sorpreso delle sue ultime prestazioni, perché conosco perfettamente le sue qualità. So quanto può dare e le sue ultime partite non sono altro che la prova del suo valore. Ero stupito prima quando non giocava, ma capisco il motivo delle difficoltà iniziali”.

Qual è il motivo? “Un nuovo campionato, un nuovo club, nuove abitudini: un periodo di adattamento è sempre necessario. In più nel suo caso vedevo che giocava in una posizione sbagliata, non è esattamente un attaccante ma un esterno: si esprime al massimo del potenziale sulla fascia, destra o sinistra non ha importanza. In più è un giocatore che ha bisogno della fiducia di tutti e ora finalmente ce l’ha: dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi”.

Sulle sue qualità: “Può fare la differenza in Serie A e oggi lo sta dimostrando. E’ un giocatore veramente, veramente forte. Ora che è più consapevole non potrà che migliorare sempre di più. Ha forza, è veloce e se è in condizioni fisiche ottimali nessuno può fermarlo”.

Su Ibrahimovic: “Ibrahimovic attira gli avversari e a Rebic rimangono più spazi nei quali sa muoversi come chiede l’allenatore. Sa approfittarne come dimostrano gli ultimi cinque gol. L’importante è che resti nella posizione che gli è più congeniale: nelle ultime partite Pioli ha saputo utilizzarlo al meglio”.

Sul perché ha sempre creduto in Rebic: “Sono felice di ritrovarlo in grande forma perché ho bisogno di lui e sono sempre stato ripagato. Anche in Croazia in queste settimane hanno scritto cose negative su di lui, anche a me chiedevano perché continuassi a convocarlo se nel Milan non giocava. La risposta è che io l’ho sostenuto e ci ho sempre creduto. L’ho anche spronato e questo è utile: se lo sproni, ripaga la fiducia. So quanto può dare e quanto conta per l’allenatore, la squadra, i compagni. Per questo non ho mai pensato di escluderlo, ora deve continuare così”.

Sul Milan: “Tutto il Milan ha bisogno di tempo, non solo Rebic. Non si possono cambiare le cose in pochi mesi. Zvone è impegnato a costruire una squadra completamente nuova, con tanti giocatori diversi. La difficoltà aumenta quando sei al Milan, dove tutti si aspettano i risultati del passato. Boban sa anche questo, è l’uomo giusto perché ha vissuto quegli anni e può capire cosa occorre alla squadra di oggi. Comprare giocatori che possano diventare campioni in futuro richiede tanta pazienza. Quanta? Minimo due o tre anni, certo non sei mesi. Sei mesi sono troppo pochi anche per uno come il mio amico Zvone”.

Intanto ecco le prime pagine di oggi dei principali quotidiani sportivi, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android