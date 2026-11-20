Dalla Nazionale al Milan, i numeri straordinari di Luka Modrić. Scopri i dettagli sul rinnovo nel 2027, il record di Ibrahimović nel mirino e i dati Sofascore
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Luka Modrić continua ad essere un calciatore più unico che raro: come sottolinea "La Gazzetta dello Sport" il croato arriva da 90 minuti di utilizzo contro la Repubblica Ceca e anche l'impegno stagionale con il Milan è già impressionante vista l'età: è negli otto giocatori della rosa che hanno superato gli 800 minuti di utilizzo totale, tra Serie A e coppe, portiere compreso.
I minuti giocati e il futuro di Modrić al MilanIn nazionale ha preso parte a sei gare di Nations League, quattro dall’inizio. Le gare totali giocate da agosto a oggi sono così già diciannove sulle 21 totali con 1114 minuti totali in campo.
E per quanto riguarda il futuro? Luka è legato al Milan fino all’estate, almeno a giudicare dal contratto in scadenza nel giugno del 2027. Non ci sono ulteriori opzioni di prolungamento. La scelta a fine stagione spetterà ancora a Modrić come successo in questa estate, anche se il rapporto tra calciatore e club è ottimo.
Il record di Ibrahimović nel mirino e i numeri in Serie AA livello di record di gol Luka Modrić insegue Zlatan Ibrahimović. Oggi Luka, in rete con la maglia del Milan a 40 anni, 5 mesi e 4 giorni, è terzo nella classifica dei marcatori rossoneri più anziani di tutti i tempi. Davanti a lui ci sono Costacurta (in gol a 41 anni e 25 giorni) e Ibrahimović (in gol a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni).
Questi i numeri stagionali di Luka Modrić in Serie A (dal sito Sofascore):
- Presenze: 11;
- Da titolare: 8;
- Gol: 0;
- Gol attesi (xG): 0,02;
- Assist: 2;
- Assist attesi (xA): 0,77;
- Grandi occasioni create: 3;
- Tocchi a partita: 74,5;
- Passaggi precisi a partita: 59,8 (92%);
- Palloni recuperati a partita: 4,7;
- Duelli vinti a partita: 2,2 (44%);
- Errori che hanno portato a un tiro: 1;
- Errori che hanno portato a un gol: 0.
Vedremo se la storia tra il Milan e Modrić continuerà anche dopo la fine di questa stagione.
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