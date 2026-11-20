Luka Modrić continua ad essere un calciatore più unico che raro: come sottolinea "La Gazzetta dello Sport" il croato arriva da 90 minuti di utilizzo contro la Repubblica Ceca e anche l'impegno stagionale con il Milan è già impressionante vista l'età: è negli otto giocatori della rosa che hanno superato gli 800 minuti di utilizzo totale, tra Serie A e coppe, portiere compreso.

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I minuti giocati e il futuro di Modrić al Milan

In nazionale ha preso parte a sei gare di, quattro dall’inizio. Le gare totali giocate da agosto a oggi sono così già diciannove sulle 21 totali conin campo.

E per quanto riguarda il futuro? Luka è legato al Milan fino all’estate, almeno a giudicare dal contratto in scadenza nel giugno del 2027. Non ci sono ulteriori opzioni di prolungamento. La scelta a fine stagione spetterà ancora a Modrić come successo in questa estate, anche se il rapporto tra calciatore e club è ottimo.

Il record di Ibrahimović nel mirino e i numeri in Serie A

A livello di record di gol Luka Modrić insegue Zlatan Ibrahimović . Oggi Luka, in rete con la maglia del Milan a, è terzo nella classifica dei marcatori rossoneri più anziani di tutti i tempi. Davanti a lui ci sono(in gol a 41 anni e 25 giorni) e(in gol a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni).

Questi i numeri stagionali di Luka Modrić in Serie A (dal sito Sofascore):

Presenze: 11;

11; Da titolare: 8;

8; Gol: 0;

0; Gol attesi (xG): 0,02;

0,02; Assist: 2;

2; Assist attesi (xA): 0,77;

0,77; Grandi occasioni create: 3;

3; Tocchi a partita: 74,5;

74,5; Passaggi precisi a partita: 59,8 (92%);

59,8 (92%); Palloni recuperati a partita: 4,7;

4,7; Duelli vinti a partita: 2,2 (44%);

2,2 (44%); Errori che hanno portato a un tiro: 1;

1; Errori che hanno portato a un gol: 0.

Vedremo se la storia tra il Milan e Modrić continuerà anche dopo la fine di questa stagione.