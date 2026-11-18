Luka Modric continua a stupire tutti, anche i suoi ex compagni. Il centrocampista croato, oggi alla corte del Milan, è stato elogiato ampiamente da Lucas Vazquez, suo ex compagno di squadra ai tempi dei blancos. il laterale del Leverkusen è intervenuto ai microfoni di Cadena SER, soffermandosi proprio sull'addio al club spagnolo, facendo riferimento anche all'esperienza vissuta al fianco del croato.

Milan, le parole di Vazquez

«Beh, sono molto contento di come sono andate le cose. Ho avuto la cerimonia di addio dopo il “mundialito” ed è stata molto bella per me, per la mia famiglia e per tutte le persone a me care. Carlo e Modric hanno avuto un altro addio, ovviamente. Ma io sono rimasto contento».

Durante l'intervista, Vazquez ha parlato del proprio addio al real, avvenuto dopo il Mondiale per club. Una separazione molto importante, vissuta con una fortissima emozione assieme alla famiglia e alle persone a lui più care. Il calciatore, successivamente, ha fatto riferimento anche agli adii di

Il passaggio più interessante riguarda però proprio il centrocampista croato e al suo rendimento con la maglia del Milan sulle spalle. Vazquez non ha nascosto la profonda ammirazione per quanto Modric stia facendo in Serie A alla sua veneranda età:

«È ancora lì… E se la cava benissimo. Quello che sta facendo e dimostrando va ormai ben oltre il calcio. È un esempio per tutti i giovani, è uno dei più grandi. Luka è speciale, è un mio amico e ci sentiamo spesso. Per me è un grande punto di riferimento, ora che sto invecchiando, perché mi rendo conto che lui, alla mia età, giocava nel Real Madrid da titolare e ad altissimi livelli. Il migliore con cui ho giocato? È tra Toni (Kroos) e Luka, ma non riesco a scegliere».