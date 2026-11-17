Il calciomercato di gennaio si avvicina e, con l'apertura della sessione invernale, iniziano a girare le prime indiscrezioni sui possibili movimenti delle varie big europee. Tra i nomi accostati nelle ultime settimane al Milan spicca quello di Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid che sta trovando davvero poco spazio negli spagnoli.

Milan, niente Endrick?

Il giovane talento del 2006 presenterebbe un'opportunità molto interessante per il club rossonero, che è alla ricerca di alcune soluzioni offensive, visto il possibile prestito diL'ipotesi di un suo approdo a Milano tuttavia, deve fare i conti con quella che è la volontà del calciatore e con i programmi del

Al termine della sfida tra Brasile e Giappone, terminata 7-0 a favore dei gialloverdi, Endrick è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, soffermandosi sulla propria situazione a Madrid. Le sue parole, però, confermano la voglia di continuare con i blancos, chiudendo di fatto la porta al Milan:

“Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni”.

Per il Milan, perciò, la situazione resta da seguire con estrema attenzione. L'interesse nei confronti del brasiliano è vivo, ma le dichiarazioni del giocatore non sembrano andare nelle direzione giusta. La volontà del brasiliano infatti, è molto chiara: convincere il Real e guadagnarsi un posto da titolare.