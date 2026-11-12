Ibrahimović, l'incredibile aneddoto sui figli Maximilian e Vincent: li faceva correre fino a vomitare

Oggi, nella cornice del 'Casa Milan Store', è stato presentato ufficialmente il libro 'Il Milan nel Mondo', scritto da Mauro Suma, giornalista sportivo, tifoso milanista e per anni direttore prima e volto noto poi di 'Milan Channel' e, in seguito, 'Milan TV'. A impreziosire il volume è una firma d'eccezione: la prefazione porta infatti il nome di Zlatan Ibrahimović, leggenda rossonera e oggi Senior Advisor di RedBird al fianco di Gerry Cardinale.

I numeri leggendari di Ibrahimović al Milan e il ruolo con RedBird

Come detto, la prefazione del libro è stata scritta da, classe 1981, attaccante simbolo delprima nel biennioe poi, successivamente, dal. In rossonero, il fuoriclasse svedese ha lasciato un'impronta indelebile: ha segnatoe fornitoufficiali, conquistando complessivamentee una

Dall'11 dicembre 2023 Ibrahimović è tornato a far parte stabilmente del mondo rossonero in qualità di Senior Advisor di RedBird (il fondo proprietario del club di Via Aldo Rossi) per il Diavolo: in prima istanza con un ruolo un po' più centrale e operativo, successivamente in una veste più defilata, ma sempre come prezioso consigliere della proprietà e, in particolare, di Gerry Cardinale.

«La prima volta mi ha dato felicità, la seconda amore»: la prefazione di Ibra

«Il Milan è la squadra più importante della vita. Ed è anche l'unica che mi ha convinto a tornare. Nella mia carriera ho indossato maglie leggendarie, ho giocato in città meravigliose e vinto ovunque. Ma il Milan è stato qualcosa di diverso. È stato l'unico club capace di richiamarmi davvero, l'unico per cui abbia sentito il bisogno di ricominciare». «Convincere Zlatan a tornare non è facile. Non lo è per nessuno. Eppure, con il Milan è successo più di una volta. Questo significa che tra me e questi colori si è creato un legame che va oltre il calcio, oltre i trofei, oltre perfino il tempo. Le vittorie restano negli albi d'oro; alcune squadre, invece, ti restano dentro. Il Milan appartiene a questa categoria. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore». «In rossonero ho trovato un senso di appartenenza che nel calcio moderno è sempre più raro. Perché iniziare un'avventura con un club può succedere. Tornarci una seconda volta, e poi ancora, significa che quel club e i suoi tifosi sono diventati parte di te. Il Milan è il club italiano più vincente a livello internazionale, ma non è soltanto una collezione di coppe. È un'identità. È un modo di stare nel calcio e nel mondo. Ovunque vada, lascia un'impronta. E chi entra nel Milan, certe volte, non se ne va più».

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Vi riportiamo, qui di seguito, i passaggi più intensi della prefazione scritta da Ibra per il libro di: frasi che rendono alla perfezione l'idea dell'amore viscerale chenutre per i colori rossoneri.Parole da brividi, quelle scelte per la chiosa da, che certificano ancora una volta quanto il legame tra lo svedese e il popolo milanista vada ben oltre i confini del campo.