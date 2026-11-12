Presentato al Casa Milan Store il volume dello storico giornalista rossonero: nella prefazione, il Senior Advisor di RedBird racconta il legame indissolubile con il Diavolo

Daniele Triolo
- Milano
L'aneddoto de 'La Gazzetta dello Sport' durante il podcast 'La Tripletta' sui figli di Zlatan Ibrahimović, Maximilian e Vincent, con il secondo ancora oggi al Milan

Ibrahimović, l'incredibile aneddoto sui figli Maximilian e Vincent: li faceva correre fino a vomitare

Oggi, nella cornice del 'Casa Milan Store', è stato presentato ufficialmente il libro 'Il Milan nel Mondo', scritto da Mauro Suma, giornalista sportivo, tifoso milanista e per anni direttore prima e volto noto poi di 'Milan Channel' e, in seguito, 'Milan TV'. A impreziosire il volume è una firma d'eccezione: la prefazione porta infatti il nome di Zlatan Ibrahimović, leggenda rossonera e oggi Senior Advisor di RedBird al fianco di Gerry Cardinale.

I numeri leggendari di Ibrahimović al Milan e il ruolo con RedBird

Come detto, la prefazione del libro è stata scritta da Zlatan Ibrahimović, classe 1981, attaccante simbolo del Milan prima nel biennio 2010-2012 e poi, successivamente, dal gennaio 2020 al giugno 2023. In rossonero, il fuoriclasse svedese ha lasciato un'impronta indelebile: ha segnato 93 gol e fornito 35 assist in 163 partite ufficiali, conquistando complessivamente 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana.
Zlatan Ibrahimović (ex attaccante AC Milan e attuale Senior Advisor RedBird per il club rossonero)

Dall'11 dicembre 2023 Ibrahimović è tornato a far parte stabilmente del mondo rossonero in qualità di Senior Advisor di RedBird (il fondo proprietario del club di Via Aldo Rossi) per il Diavolo: in prima istanza con un ruolo un po' più centrale e operativo, successivamente in una veste più defilata, ma sempre come prezioso consigliere della proprietà e, in particolare, di Gerry Cardinale.

«La prima volta mi ha dato felicità, la seconda amore»: la prefazione di Ibra

Vi riportiamo, qui di seguito, i passaggi più intensi della prefazione scritta da Ibra per il libro di Mauro Suma: frasi che rendono alla perfezione l'idea dell'amore viscerale che Zlatan Ibrahimović nutre per i colori rossoneri.
«Il Milan è la squadra più importante della vita. Ed è anche l'unica che mi ha convinto a tornare. Nella mia carriera ho indossato maglie leggendarie, ho giocato in città meravigliose e vinto ovunque. Ma il Milan è stato qualcosa di diverso. È stato l'unico club capace di richiamarmi davvero, l'unico per cui abbia sentito il bisogno di ricominciare». «Convincere Zlatan a tornare non è facile. Non lo è per nessuno. Eppure, con il Milan è successo più di una volta. Questo significa che tra me e questi colori si è creato un legame che va oltre il calcio, oltre i trofei, oltre perfino il tempo. Le vittorie restano negli albi d'oro; alcune squadre, invece, ti restano dentro. Il Milan appartiene a questa categoria. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore». «In rossonero ho trovato un senso di appartenenza che nel calcio moderno è sempre più raro. Perché iniziare un'avventura con un club può succedere. Tornarci una seconda volta, e poi ancora, significa che quel club e i suoi tifosi sono diventati parte di te. Il Milan è il club italiano più vincente a livello internazionale, ma non è soltanto una collezione di coppe. È un'identità. È un modo di stare nel calcio e nel mondo. Ovunque vada, lascia un'impronta. E chi entra nel Milan, certe volte, non se ne va più».
Parole da brividi, quelle scelte per la chiosa da Zlatan Ibrahimović, che certificano ancora una volta quanto il legame tra lo svedese e il popolo milanista vada ben oltre i confini del campo.

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