Milan, sei guarito: Pioli ritrova sicurezze, ma la difesa a 3 resta un’alternativa

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul Milan e, in particolar modo, sul nuovo assetto tattico che ha dato risposte positive. "Sì, il Milan è guarito. È stata una settimana perfetta con le vittorie contro Torino, Tottenham e Monza, tutte avversarie difficili. Da qui possiamo ripartire. Non abbiamo nemmeno subito gol e siamo sulla strada giusta. C’era bisogno di ritrovare compattezza: adesso la differenza non è tattica ma nella voglia che abbiamo ritrovato di vincere, magari anche sulle seconde palle. Torneremo a giocare a quattro quando ritroveremo le caratteristiche giuste", queste sono le parole di Pioli rilasciate un paio di giorni fa, segno di come, in questo momento, il Milan necessiti più del risultato positivo che di mostrare un bel gioco.