Juventus su Massara? Ecco come stanno realmente le cose | PM News

Frederic Massara verso l'incarico di direttore sportivo della Juventus, a partire dal 2023-2024, secondo 'Tuttosport'. Ecco cosa ci risulta

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha scritto che la Juventus ha scelto Frederic Massara per il ruolo di direttore sportivo del club bianconero a partire dalla stagione 2023-2024 (LEGGI QUI L'ARTICOLO). Massara, secondo i colleghi del quotidiano torinese, avrebbe battuto la candidatura di tanti altri nomi accostati, di recente, alla società di Corso Galileo Ferraris e lascerebbe dunque il suo incarico al Milan a fine stagione per approdare nell'organigramma della 'Vecchia Societaria'.

Juventus su Massara: ora che succede? — Il quotidiano torinese ha voluto suffragare la propria tesi spiegando come Massara, nato a Torino, non veda l'ora di tornare sotto la Mole. Anche perché, così veniva scritto nell'articolo mattutino a firma del collega Marco Bo, il dirigente del Milan, approdato in rossonero nel 2019 dopo le esperienze di Palermo, Roma e Inter, sarebbe in rottura con la nuova proprietà del club rossonero. Pronta a scoppiare, dunque, la coppia con Paolo Maldini?

Abbiamo fatto le nostre opportune verifiche e, in base a quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it', le chance che Massara lasci il Milan per la Juventus sono, ad oggi, pochissime. In realtà, prossime allo zero. "Ma non scherziamo", filtra dai corridoi di 'Casa Milan' sull'eventualità che Massara interrompa il progetto di crescita con i rossoneri per firmare con la Juventus. Anche perché, non va dimenticato, Massara, come Maldini, ha un contratto fino al 30 giugno 2024.

Il Milan non ha intenzione di mollarlo — Il Milan, nonostante i 'rumors' di rottura fatti circolare da 'Tuttosport', non ha la minima intenzione di mandare via l'attuale direttore sportivo. O di fare in modo che vada via. Massara, dal canto suo, a Milano si trova benissimo ed altrettanto bene opera in tandem con Maldini. I risultati delle ultime stagioni rossonere sono sotto gli occhi di tutti. Gerry Cardinale, accorso a 'San Siro' per Milan-Tottenham di Champions League, non più tardi di qualche giorno fa ha confermato piena fiducia nell'area tecnica. Massara, ovviamente, incluso.

Che la Juventus possa aver adocchiato Massara, e che lo stimi tanto, poiché dirigente bravissimo e capace, poi, rientra nella logica delle cose. La Juve dovrà rifare il proprio management e cerca di puntare al bersaglio grosso. Ma una separazione tra il Milan e Massara, ad ogni modo, per il momento non è davvero ipotesi contemplata. Le vie del mercato - anche dirigenziale - sono infinite, certo, e nel calcio tutto è possibile. I bianconeri, però, dovranno verosimilmente rivolgersi altro per un nuovo direttore sportivo. Milan, derby di mercato con l'Inter per un top player >>>