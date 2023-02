Juventus, caccia aperta a Massara: perché lo cerca e cosa ci risulta

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è il maggiore indiziato a ricoprire lo stesso ruolo nella Juventus 2023-2024. Le ultime news

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come la Juventus abbia scelto Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, quale maggiore indiziato per ricoprire lo stesso incarico, a partire dalla stagione 2023-2024, all'interno del club bianconero.

La notizia del giorno: la Juventus vuole Massara — "Come pare alla gran parte degli operatori di mercato, Massara è destinato a lasciare i rossoneri a fine stagione", ha scritto 'Tuttosport' per corroborare la sua tesi di un Massara presto juventino. "Il feeling con la nuova proprietà milanista è variato rispetto a quella precedente e non con ritocchi al rialzo … Anzi. E infatti si sono cominciati ad allineare il pianeta Juve e quello di Massara che, peraltro, tornerebbe nella sua città visto che è torinese".

Per il quotidiano torinese, dunque, Massara lascerebbe il Milan per la Juventus per tornare sotto la Mole. Dopo aver descritto, brevemente, la bella carriera di Massara da dirigente tra Palermo, Roma, Inter e, per finire, nel 2019, il passaggio al Milan per svolgere il ruolo di braccio destro di Paolo Maldini, 'Tuttosport' ha riferito come, adesso, il vecchio amico di Massimiliano Allegri sia passato in vantaggio su tutti coloro che erano stati accostati alla società bianconera.

Per 'Tuttosport' l'operazione si farà — "Prossimamente se ne saprà di più ma la notizia è semplice - ha incalzato il quotidiano diretto dal collega Guido Vaciago -: Massara è il favorito per diventare il prossimo D.S. della Juve. Al momento non trova conferme il fatto che con lui possa arrivare, sempre dalla stessa sponda, il capo scouting Geoffrey Moncada". Fino qui, la cronaca di 'Tuttosport', da noi riportata così come da rassegna stampa.

Ecco cosa risulta alla nostra redazione — Ma quante chance ci sono che Massara lasci il Milan per la Juve? Secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it', ad oggi, pochissime. Prossime allo zero. Massara, così come Maldini, è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024 e il Diavolo, benché 'Tuttosport' sostenga il contrario, non ha la minima intenzione di mandare via l'attuale direttore sportivo. Che, a Milano, si trova benissimo ed opera benissimo in tandem con Maldini.

Che la Juventus possa aver adocchiato Massara, poiché dirigente bravissimo e capace, rientra nella logica delle cose. In fin dei conti, la società bianconera deve ricostruire da capo il management dopo che quello precedente ha fatto più danni della grandine. Una separazione tra il Milan e Massara, ad ogni modo, per il momento non è davvero ipotesi contemplata. RedBird firma il primo colpo di mercato del Milan: le ultime news >>>