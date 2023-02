Calciomercato Milan – RedBird firma il primo colpo rossonero: le news

Il Milan di Stefano Pioli si sta riprendendo, dopo un mese di gennaio terribile, ed ora è reduce da tre vittorie consecutive per 1-0 tra Serie A e Champions League. Proprio la qualificazione all'edizione 2023-2024 della Champions è l'obiettivo stagionale per i rossoneri. Centrarlo vorrebbe dire dare seguito al progetto di risanamento del club e, al contempo, di ritorno del Diavolo nell'élite del calcio che conta avviato da Elliott nel 2018 e proseguito, poi, da RedBird da qualche mese a questa parte. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, intanto, non stanno di certo con le mani in mano ...