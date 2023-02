Thuram lascia il Borussia: derby di mercato tra Milan e Inter? Le news

Marcus Thuram lascerà il Borussia Mönchengladbach a zero. Milan e Inter pronte a ingaggiare un duello di mercato per portarlo a Milano. Ma ...

Daniele Triolo

Si potrebbe profilare un derby di mercato tra Milan e Inter per aggiudicarsi Marcus Thuram, classe 1997, attaccante francese che lascerà il Borussia Mönchengladbach a parametro zero al termine della stagione. Del figlio di Lilian, ex difensore di Parma, Juventus e Nazionale francese, ha parlato 'gazzetta.it'.

Thuram via dal 'Gladbach: le parole del D.S. tedesco — Quel che è certo è che Thuram, autore finora di 14 gol e 4 assist in 22 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania con i 'Fohlen', lascerà la squadra tedesca alla scadenza naturale del suo contratto, il prossimo 30 giugno. "Per Thuram abbiamo fatto di tutto, siamo arrivati al nostro limite - ha spiegato il direttore sportivo del 'Gladbach, Roland Virkus -. Dobbiamo accettare che decida di andare in club più grandi. Non posso negare che sia brutto che i giocatori ci lascino a zero".

Il futuro di Thuram, ha evidenziato la 'rosea' online, potrebbe dunque essere in Serie A. L'Inter è da tempo su di lui, ma il giocatore, attaccante centrale in grado, però, di svariare anche su tutte e due le fasce (in particolare a sinistra), piace molto anche al Milan. Con l'Inter era tutto fatto nel 2021, poi, però, il giocatore ebbe dei problemi al ginocchio e i nerazzurri girarono i 30 milioni di euro previsti per il suo acquisto alla Lazio per Joaquín Correa.

Piace a Inter e Milan: da piccolo tifava per i rossoneri — Passati 18 mesi, ora, quella trattativa potrebbe andare in porto. Lui, però, da bambino tifava per il Diavolo. "Non so perché, ma quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan, quando è passato al Barcellona tifavo per il Real Madrid - ha raccontato Thuram junior, tre anni fa, proprio a 'La Gazzetta dello Sport' -. Adoravo Andriy Shevchenko e Hernán Crespo. L'Inter di quei tempi era fortissima, i derby erano di livello. In nerazzurro c'erano Adriano, Christian Vieri e Obafemi Martins".

A rendere ancora più frizzante questa nuova telenovela di mercato il fatto che Thuram abbia un idolo sia nel Milan sia nell'Inter. "Ho sempre avuto una grande ammirazione per Romelu Lukaku - ha infatti confessato -. Lo seguivo quando era giovanissimo, per me è sempre stato una fonte di ispirazione. Spero di diventare più forte di lui, lavoro tutti i giorni per diventare uno dei migliori al mondo. Anche Zlatan Ibrahimović però mi piace tanto. Quando hai Zlatan in rosa è un vantaggio per tutti. Giocatori e club. Lui ti motiva a vincere, a fare il massimo per riuscirci".

All'estero lo cercano anche top club pieni di soldi — Vedremo, dunque, come andrà a finire questa storia ed eventualmente dove si potrà trasferire Thuram. Le squadre milanesi, però, dovranno fare attenzione alle concorrenti estere. Sul numero 10 del Borussia Mönchengladbach, infatti, ci sono anche Barcellona, Bayern Monaco e Atlético Madrid. Ed è probabile che l'ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni chiesto alle società a lui interessate, Thuram lo ottenga più all'estero che in Italia.