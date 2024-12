Gli attaccanti praticamente non pervenuti: brutto, se si pensa che giocavano davanti agli occhi di Marco van Basten e Filippo Inzaghi, presenti in tribuna per la festa dei 125 anni del club rossonero. Dopo 15 giornate di Serie A, il Milan ha segnato solo 24 gol. Ben 10 in meno dell'Inter, che ha una gara in meno dei rossoneri, e 15 in meno dell'Atalanta, che ha solo una partita in più. Il 'top scorer' è Christian Pulisic, con 5 gol: le due punte, Morata e Abraham, sono fermi a quota 4 e 2.