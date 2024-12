Il Milan di Paulo Fonseca, ieri sera, a 'San Siro', non è andato oltre lo 0-0 interno contro il Genoa di Patrick Vieira in occasione del posticipo domenicale della 16^ giornata della Serie A 2024-2025. La partita rappresentava anche il culmine dei festeggiamenti per i 125 anni del club, con tante leggende rossonere sfilate sul prato verde prima e accomodatesi sugli spalti poi.