Alla festa per i 125 anni del Milan non ha presenziato Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Assente anche Paolo Maldini, che ha rifiutato l'invito fattogli pervenire per vie traverse dalla proprietà che lo ha licenziato. Mentre i tifosi hanno applaudito e fatto cori per tutti gli ex, specialmente Inzaghi, corso sotto la Curva Sud come ai bei tempi, hanno fischiato Zlatan Ibrahimović ogni qualvolta è stato inquadrato sui maxi-schermi dello stadio.