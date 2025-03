Milan, Furlani vola a Dubai: svelato il reale motivo del suo viaggio

Giorgio Furlani, CEO del Milan, nel corso dei prossimi giorni dovrebbe partire alla volta di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La città mediorientale, per la verità, negli ultimi anni è stata spesso associata al club rossonero per un motivo o per un altro. Al di là della partnership con 'Emirates', che perdura da diverso tempo a questa parte, il Diavolo ha intrapreso rapporti commerciali, al punto da creare diversi siti a cui appoggiarsi. Tra questi Casa Milan Dubai, ma anche una serie di training camp per i giovani. Non solo, perché ci sono stati anche diversi ritiri da parte della squadra a quelle latitudini.