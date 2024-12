Fonseca, al termine di Atalanta-Milan, gara viziata in apertura da un presunto fallo di Charles De Ketelaere su Theo Hernández in occasione del primo gol dei nerazzurri, aveva detto: "Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il Milan. È stato (l'arbitro La Penna, n.d.r.) qui a fare il V.A.R. contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Tijjani Reijnders …. Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito".