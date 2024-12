Atalanta-Milan, le parole del VAR sul gol segnato da De Ketelaere

Ad Open VAR, trasmissione di DAZN , sono state ascoltate le parole del VAR del match Atalanta-Milan in occasione del gol segnato da Charles De Ketelaere . Il belga, saltando per colpire il pallone di testa, avrebbe spinto il capitano rossonero Theo Hernandez . Ecco le parole del VAR di Atalanta-Milan: "È tutto regolare, non è assolutamente niente. Salta prima, salta assolutamente in anticipo. Check completato, gol regolare".

Ospite della trasmissione, così s'è espresso Dino Tommasi, componente della CAN: "Ottima prestazione di La Penna, su quell'episodio decide La Penna in campo per un motivo molto semplice: De Ketelaere ruba il tempo a Theo Hernandez e lo fa in maniera non fallosa. Poi è chiaro che c'è un leggero appoggio, ma non ha tolto il tempo all'avversario con una spinta e la disamina del VAR è stata ottima. Avalla questa scelta calcistica. In Europa in ambito calcistico non se ne sarebbe nemmeno parlato. Ma ripeto: è assolutamente regolare".