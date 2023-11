Milan-Fiorentina, Camarda non sarà convocato da Pioli | Serie A News

Il ragazzo deve crescere con modi e tempi giusti

Secondo quanto riferito, però, dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, per ora il club di Via Aldo Rossi non sembra voler accelerare su convocazione e impiego in Prima Squadra per Camarda, invocato dai tifosi rossoneri sui social. Il ragazzo deve seguire il suo percorso di crescita e maturazione, con i giusti tempi. Per ora, dunque, non si spalancheranno le porte del massimo campionato per il giovane bomber meneghino. LEGGI ANCHE: Milan, Giroud fa chiarezza sul rinnovo: le sue parole >>>