Giroud: “Rinnovo? Mi piacerebbe rimanere e continuare nel Milan”

Il francese vorrebbe restare a Milano

La conferma è arrivata dallo stesso Giroud che, a 'Le Journal du Dimanche', dopo la doppietta realizzata in Francia-Gibilterra 14-0 delle qualificazioni agli Europei 2024, ha dichiarato a tal proposito: "Il mio contratto scade a giugno, ma mi piacerebbe rimanere e continuare nel Milan. I dialoghi per il rinnovo non sono ancora in corso, ma penso di parlare con il club presto". Non bisogna far altro, dunque, che discutere stipendio (attualmente Giroud percepisce 3,5 milioni di euro netti più bonus) e dettagli di un nuovo matrimonio voluto da tutte le parti in causa.