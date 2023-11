Calciomercato Milan – Centrocampista: le tre piste seguite da Moncada

All'inizio del mese di gennaio 2024 riaprirà i battenti il calciomercato e il Milan, visto come si è messa la sua stagione, salirà ancora una volta alla ribalta, esattamente come ha fatto la scorsa estate. L'obiettivo, stavolta, sarà quello di puntellare e perfezionare un organico competitivo, sì, ma messo a dura prova dai ripetuti e continui infortuni che hanno colpito i rossoneri di Stefano Pioli. Serviranno almeno tre pedine, poi, se ci sarà modo e spazio, occhio anche all'acquisto di un quarto giocatore. Ma andiamo per ordine.