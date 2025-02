Milan, febbraio fondamentale per la Champions League: ci si gioca molto

Milan, Conceicao si gioca tantissimo a febbraio: mese fondamentale per la Champions League

Approdare alla seconda fase della Champions League, ricorda 'Tuttosport', significherebbe incassare almeno 11 milioni più l'incasso per la partita in casa. Il Milan da questa edizione della coppa europea, ha finora incassato 60 milioni fra partecipazione, posizione in classifica, diritti tv, ranking storico e i vari bonus. Per questo non entrare nelle prime quattro in questa stagione sarebbe un duro colpo per il club di RedBird, considerando anche gli investimenti di gennaio. Per il Milan di Conceicao sarà un mese fondamentale alla ricerca della continuità di risultati. Al momento il Milan si trova all'ottavo posto in classifica, a meno 7 dalla zona Champions. Prima le sfide contro Empoli, Verona e Torino, poi gli scontri diretti a fine mese contro Bologna e Lazio (nei primi di marzo). Il Milan si gioca tanto in questo mese.