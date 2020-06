Milan – Europa vitale: valore economico, ma soprattutto simbolico

MILAN NEWS – L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, in edicola, mette il punto sull’importanza per il Milan di raggiungere l’Europa. Innanzitutto dal punto di vista economico, visto che l’accesso in Europa League consentirebbe al club di mettere in cassa una ventina di milioni di euro. Non una cifra esorbitante, ma che in periodo di Fair Play Finanziario danno sicuramente una mano. Ma è dal punto di vista del prestigio che i rossoneri gioverebbero maggiormente di questo traguardo.

Il Milan manca dal palcoscenico della Champions League dal lontano 2014, quando l’Atletico Madrid lo eliminò dalla competizione agli Ottavi di finale. Nel periodo successivo soltanto un continuo viavai di dirigenti e allenatori, con sprazzi di Europa League spesso anche snobbata. Ma adesso è cambiato tutto, perché dopo la volontaria estromissione dalla competizione lo scorso anno causa Fair Play Finanziario e dopo il terremoto coronavirus, una qualificazione europea sarebbe un traguardo straordinario anche per i tifosi, che avvertirebbero aria di svolta.

Dopo la buona prestazione contro il Lecce, dunque, il Milan riparte la sua rincorsa a San Siro contro la Roma, un match che sa tanto di scontro diretto. Ivan Gazidis, nel frattempo, lavora già per il futuro rossonero e i contatti con Ralf Rangnick, pur continui, non sono stati ancora concretizzati in maniera ufficiale. L’incognita sulla guida tecnica resta, ma il Diavolo deve pensare al presente se vuole programmare un avvenire roseo. La prossima stagione dovrà essere quella della rinascita, e per esserlo bisogna raggiungere almeno l’obiettivo minimo stagionale. Solo così sarà possibile pensare di ritornare grandi e non di certo per la ventina di milioni che potrebbero essere incassati, ma per il prestigio europeo ritrovato. Un valore simbolico che supera di gran lunga quello economico.

