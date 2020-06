Calciomercato Milan – Domani diventeranno ufficiali i rinnovi dei contratti

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ da domani diventeranno ufficiali i rinnovi dei contratti dei sei giocatori del Milan in scadenza il 30 giugno: si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Asmir Begovic, Giacomo Bonaventura, Alexis Saelemaekers e Lucas Biglia. La nuova scadenza verrà fissata al 31 agosto, anche se il campionato rossonero terminerà giorno 2. Ci sarà tempo dunque per decidere il loro futuro, ma per alcuni sembra ormai segnato. Ibra, Begovic, Bonaventura e Biglia lasceranno il Milan, mentre Kjaer e Saelemaekers potrebbero essere riscattati.

Intanto il Milan continua a monitorare Adolfo Gaich per l’attacco: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>