Calciomercato Milan – Contatti avviati per Gaich: situazione e clauola

MERCATO MILAN – La linea del Milan giovane, di prospettiva e da costruire con investimenti mirati e non esagerati a livello economico è cominciata e ha portato i rossoneri a fare sul serio per Adolfo Gaich, giovane e promettente attaccante argentino del San Lorenzo.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport e confermato dalla nostra esclusiva di ieri ad uno degli intermediari della possibile trattativa, nel processo di cambiamento del reparto offensivo dei rossoneri – soprattutto nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic non dovesse rimanere – tra i profili seguiti c’è anche quello di Gaich. I rossoneri non hanno ancora aperto una reale trattativa, ma Ricky Massara sempre attento ai campionati sudamericani, ha avviato i primi contatti col club argentino per chiedere informazioni.

Il 21enne in patria è chiamato il Tanque (“Il carrarmato”) per via della sua mole fisica dall’alto del suo metro e 90 centimetri. Prima punta vecchio stile, ma mobile che riesce a fare da punto di riferimento per l’attacco delle sue squadre. Gaich nella sua prima vera stagione col San Lorenzo ha segnato 5 gol in 12 presenze e ha avuto modo di mettersi in mostra nel Sudamericano Sub 20 del 2019.

Gaich ambisce a giocare in Europa e la sua clausola può aiutarlo. Col contratto in scadenza tra un anno, l’attaccante argentino può lasciare il San Lorenzo per soli 13 milioni, prezzo che ha attirato le attenzioni di diversi club. Il Milan vorrebbe evitare un’asta e anticipare la concorrenza, ma non ha ancora definitivamente deciso se affondare il colpo o meno. Piace sempre anche Scamacca: e spunta l’ipotesi di un clamoroso scambio!

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓