Calciomercato Milan – Si lavora allo scambio Leao-Scamacca

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan sarebbe al lavoro col Sassuolo per lo scambio tra Rafael Leao e Gianluca Scamacca.

Un’ipotesi che avrebbe dell’incredibile lo scambio tra i due attaccanti, con la prima punta italiana oggi in prestito all’Ascoli. Nei giorni scorsi i rossoneri avrebbero cominciato un pour parler con gli emiliani per capire se ci possano essere possibilità di uno scambio. Per Leao – scrive Tuttosport – ripartire da Sassuolo, una piazza che sa far crescere al meglio i giovani, sarebbe un’occasione da prendere al volo.

