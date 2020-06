Sacchi: “Questa Atalanta mi ricorda molto il mio Milan”

ULTIME NEWS – L’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, è stato intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, e ha rilasciato diverse dichiarazioni che riguardano i suoi rossoneri di fine anni ’80.

Sacchi ha detto: “Questa Atalanta è come il mio Milan. Penso a Josip Ilicic o al Papu Gomez che hanno messo le loro qualità al servizio del gruppo. Anche nel mio Milan c’erano Ruud Gullit, Franco Baresi e Marco Van Basten che lavoravano e sgobbavano in funzione della squadra. Ed è grazie all’aiuto che ricevevano dal gioco di squadra che miglioravano le loro prestazioni personali”.

Intanto, il Milan ha programmato di incontrare Gianluigi Donnarumma per parlare del rinnovo. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓